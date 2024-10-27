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MLB／道奇弗里曼 轟出世界大賽首支再見滿貫

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導
道奇隊弗里曼（後）轟出致勝的滿貫砲，在本壘接受隊友歡呼。（美聯社）
道奇隊弗里曼（後）轟出致勝的滿貫砲，在本壘接受隊友歡呼。（美聯社）

世界大賽首戰進入延長賽十局下，兩出局、滿壘。弗里曼站上打擊區，面對第一顆球就揮棒，球一路飛越右外野全壘打牆，道奇隊以六比三贏球，弗里曼將小時候夢想的場景化為現實，敲出世界大賽史上第一支再見滿貫砲。

道奇與洋基隊暌違四十三年在世界大賽交手，首戰就打得難分難捨。二比二平手進入延長賽，十局上洋基隊先得一分，但十局下在兩出局、二三壘有人時，洋基隊選擇故意保送貝茲，要讓左投柯特斯對付左打的弗里曼，策略合理，結果是弗里曼締造歷史。

弗里曼表示，在在繞壘時感覺自己有點飄起來了，「當你五歲的時候，與大自己兩歲的哥哥在後院玩威浮球。世界大賽、兩出局、滿壘，就是大家會想像的，當它真的成真，而且敲出再見全壘打，讓球隊取得第一勝，就跟想像的一樣美好」。

至於看到前面的貝茲被敬遠保送，弗里曼的回答很簡單，「這個球季常常會看到對方保送大谷翔平面對貝茲、保送貝茲面對我，我們的打線太棒了」。

大谷翔平也直呼，「這是最棒的全壘打，能夠以最棒的方式贏下第一場比賽真是太好了」。首次參加世界大賽，大谷翔平就在八局下敲出二壘安打，並靠失誤衝上三壘隨後跑回追平分，彌平前面史丹頓兩分砲一度為洋基取得的領先。

事實上弗里曼在例行賽最後一場傷到腳踝，季後賽出賽斷斷續續，卻在關鍵時刻帶傷轟出再見滿貫砲，道奇總教練羅伯茲看到也直言：「難以置信，我真的說不出話來」。

世界大賽 弗里曼 教練 洋基 道奇

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