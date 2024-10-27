MLB／世界大賽洋基輸掉首戰 怪投淡定：只是失投

洋基隊左手怪投柯特斯九月底因手肘傷情進入傷兵名單，回歸的第一場比賽，就是在世界大賽第一戰第十局一分領先之際，面對道奇隊弗里曼敲出再見滿貫砲，洋基調度引起質疑。柯特斯說，「那球投得太高，如果可以執行到位，結果應會不一樣」。

柯特斯對戰大谷翔平握有十二打數僅被敲兩安打的優勢，以秘密武器之姿進入世界大賽廿六人名單，啟用時機果然也很大膽。

柯特斯在十局下一出局、一二壘有人時登板，面對道奇ＭＶＰ三連星，先讓大谷擊出左外野界外區的飛球遭到接殺，外野手佛度戈接球後人掉入觀眾席，給予壘上跑者各推進一個壘包；柯特斯故意保送貝茲，對決弗里曼，下場就是再見滿貫砲。

洋基牛棚還有希爾可用，卻推出才剛傷癒回歸的柯特斯面對高壓場面，總教練布恩說：「當時是一出局，要讓大谷擊出雙殺打很難，而接下來就是貝茲的棒次，同樣不好對付」。考量到後面還有一棒左打弗里曼，因此選擇由柯特斯上場，希望發揮左投剋左打的效果。

柯特斯也說，對自己復原狀況有信心，做好了準備才站上賽場，挨轟問題純粹在於失投，而非狀態不到位。

儘管洋基先輸掉首戰，但柯特斯說，「我認為我們現在仍處於不錯的競爭位置，我也會再次獲得機會上場，我們會想辦法在這個系列賽贏下四勝」。他說自己甚至沒有留在場上多看一眼、多想一秒弗里曼的滿貫砲，「我只是走下場，準備好面對下一戰」。

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