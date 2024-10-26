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MLB／世界大賽逆轉勝仍快閃 大谷慶祝23分鐘就回家震驚日媒

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇今天逆轉擊敗洋基，但大谷僅開心慶祝23分鐘就火速回家休息，備戰明天賽事。 美聯社
道奇今天逆轉擊敗洋基，但大谷僅開心慶祝23分鐘就火速回家休息，備戰明天賽事。 美聯社

道奇今天在世界大賽首戰，靠著MVP強打弗里曼（Freddie Freeman）再見滿貫砲，以6：3擊敗洋基，實現戲劇性逆轉。賽後全隊都沉浸在勝利喜悅中，大谷翔平也不例外。不過有日媒報導，大谷情緒回復快速，賽後僅23分鐘就回家休息，準備下一戰，專注程度令人震驚。

弗里曼在10局下面對左投柯特斯（Nestor Cortes）敲出驚天滿貫砲，成功帶隊取勝。賽後大谷翔平興奮道：「這是最棒的全壘打，也是最棒的勝出方式。」

不過大谷翔平只沉浸在「最棒的勝利」中一小段時間，根據日媒「daily」報導，他在接受採訪後先是留在板凳席等待弗里曼，之後輪到其他選手受訪時就回到更衣室，大約不到10分鐘就回家了。

「daily」解釋，由於道奇球場賽後通常會大塞車，為了趕快回家休息，讓身體保持最佳狀態，大谷翔平都會盡快離開球場。而這點從例行賽到世界大賽都沒有改變，甚至隨著比賽強度提高更加必要，「繼續努力，把氣勢延續到明天。」大谷翔平說道。

MLB 世界大賽 大谷翔平 弗里曼 道奇

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