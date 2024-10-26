MLB／世界大賽G1向對手說再見者 過去9次有8隊順利奪冠

美國職棒大聯盟MLB世界大賽首戰，道奇靠弗里曼10局下再見滿貫砲逆轉擊敗洋基。MLB官網作家藍斯指出，之前世界大賽史上9次G1向對手說再見的球隊，有8次最終封王。

日媒THE DIGEST報導，大聯盟官網作家藍斯（Sarah Langs）賽後在X發文表示，弗里曼（FreddieFreeman）這一轟是世界大賽史上首支再見滿貫砲。之前世界大賽於2出局球隊落後下敲出逆轉再見轟者，是1988年G1洛杉磯道奇吉布森（Kirk Gibson）9局下的兩分砲。

除弗里曼與吉布森外，放眼季後賽史也只有2022年美聯分區系列賽G1休士頓太空人的艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）9局下於5比7落後時敲出的再見3分彈。

此外，藍斯還點出一個有利道奇的數據。

她說道奇演出大聯盟史上第10次於世界大賽首戰以再見安打/全壘打獲勝，前面9次裡有8次最後拿下世界大賽冠軍，奪冠機率高達89%；唯一例外是1958年的密爾瓦基勇士（亞特蘭大勇士的前身）。

the Dodgers with the 10th walk-off win in a World Series G1



8 of the 9 prior teams went on to win the series

only loss: 1958 Braves https://t.co/Vckzk79Hez — Sarah Langs (@SlangsOnSports) 2024年10月26日

大聯盟官網彙整數據顯示，之前全部191次7戰4勝制系列賽裡，125次是由贏得首戰的隊伍最終勝出，機率為65%，當中含1995年後的29次世界大賽，有25次是G1贏球的隊伍封王，機率更高達79%。

至於萬眾矚目的道奇大谷翔平與洋基「法官」（Aaron Judge）史詩級對決，兩人今晚都是5打數1安打，但大谷8局下敲出世界大賽生涯首安是支射牆的二壘安打，並利用回傳球失誤跑上三壘，後來趁隊友高飛犧牲打跑回重要追平分；賈吉只在7局上敲出一壘安打，全場還吞下3K。

世界大賽第2戰台北時間27日上午繼續在洛杉磯道奇主場，道奇將由日籍投手山本由伸掛帥，對上紐約洋基左投洛登（Carlos Rodon）。洋基要避免帶著0勝2敗的劣勢回紐約主場。

山本由伸季中受傷，大聯盟第一個賽季繳出7勝2敗、防禦率3.00的成績，他季後賽登板3場1勝0敗，雖然防禦率高達5.11，但12.1局投球送出11次三振。本季16勝9敗的羅登，季賽出賽3場1勝1敗、防禦率4.40。

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