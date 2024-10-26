MLB／弗里曼再見滿貫砲感動隊友 意外重現36年神巧合一幕

世界大賽首戰就有「神蹟」降臨，道奇MVP強打弗里曼（Freddie Freeman）今天在10局下夯出逆轉再見滿貫砲，率隊在主場以6：3打跑洋基。而這不僅是大聯盟史上第一支於世界大賽擊出的再見滿貫砲，也與36年前一幕「神巧合」。

這驚天一幕發生在10局下，此時2人出局滿壘，弗里曼頂著「贏球或回家」的壓力對決左投柯特斯（Nestor Cortes），沒想到這位帶傷上陣的強打竟然第1球就夯出再見滿貫砲，主場頓時沸騰。而他也在歡呼聲中漫步上壘，享受歷史一刻。

道奇弗里曼世界大賽首戰夯出逆轉再見滿貫砲，與36年前一幕「神巧合」。 美聯社

大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，大聯盟世界大賽僅兩次有球員在2出局且落後的情況下敲出再見全壘打，並且第一次與現在有諸多神奇巧合。1988年，同樣是世界大賽G1，同樣是道奇名將，同樣帶腳傷上陣，吉布生（Kirk Gibson）面對運動家名人堂終結者艾克斯利（Dennis Eckersley）敲出致勝再見轟，跛腳邊跑壘邊拉弓的畫面也成為史上經典時刻。

SHE IS ... GONE!!



1988 meets 2024



Absolute chills pic.twitter.com/w22CGpnmtO — MLB (@MLB) 2024年10月26日

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後表示對這樣贏球相當震驚，「我見證過許多精彩時刻，但這是最偉大的一次。在看到弗里曼揮棒的當下，我就知道這球會轟出去。這場戰役非常精彩，但結局更是激勵人心。」

隊友們也被弗里曼帶傷上陣的拼鬥意志感動，勒克斯（Gavin Lux）說道：「當下整個球場都為之撼動。弗里曼幾乎可以說是只靠一隻腳在比賽，看到他每天都在奮鬥，真的很感動。」孟西（Max Muncy）也贊同道：「大家都知道弗里曼的腳踝狀況，知道他突破自己的一刻真的很振奮。我們每次都要他休息，但他還是堅持奮戰。」

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