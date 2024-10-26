MLB／道奇2020封王沒遊行 球迷盼大谷翔平幫圓夢

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇2020年贏得世界大賽（World Series）冠軍時，因為碰上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而沒舉行慶功遊行，如今球迷希望日籍球星大谷翔平助他們圓夢。

道奇4年前擊敗坦帕灣光芒奪冠，如今又進軍世界大賽。道奇今天以6比3擊敗紐約洋基，拿下世界大賽的首戰勝利。

路透社報導，一名球迷今天賽前在道奇球場（Dodger Stadium）說：「我很高興我們上次在疫情期間贏得世界大賽冠軍，希望我們能再次獲勝。」

這名球迷說：「我們上次沒有遊行，當時沒什麼好慶祝的，大家都在防疫。我覺得這次我們會贏，並且能夠好好慶祝。」

路透社報導說，如果道奇最後戰勝洋基，相信大谷翔平會是一大功臣；他加盟道奇首季即成為MLB史上首位締造單季「50轟50盜」的球員。

「日本體育」（Sports Nippon）記者柳原直之指出：「大谷翔平不僅是一名棒球選手，更是一位偶像。所有日本人都喜歡他，他有點像是神等級的存在。大家認為他比日本首相還受歡迎，因此這很猛，所有日本人都為他瘋狂。」

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