MLB／弗里曼敲再見滿貫砲獻給父親：這是屬於他的時刻

道奇今天在世界大賽G1上演史詩級大逆轉，「自由人」弗里曼（Freddie Freeman）在10局下用1發再見滿貫砲點燃主場，以6：3氣走洋基拿下開門紅。賽後接受採訪時這位MVP強打透露當下策略，也將這份功勞獻給父親。

10局下道奇以2：3落後，艾德曼（Tommy Edman）先是敲安攻佔一、二壘，接著洋基換上左投柯特斯（Nestor Cortes），並用1球解決大谷翔平，再敬遠貝茲（Mookie Betts）。連續躲掉兩位重砲後，條紋軍最終在2人出局、滿壘的情況下面對帶傷上陣的弗里曼，沒想到第1球就被他抓住，一棒敲出世界大賽史無前例的逆轉再見滿貫砲。最終球隊6：3守住主場，搶下世界大賽首勝。

IT'S GONE

IT'S GONE

IT'S GONE

IT'S GONE

FREDDIE FREEMAN #WALKOFF GRAND SLAM pic.twitter.com/LlVU1ZGyGx — MLB (@MLB) 2024年10月26日

賽後受訪時弗里曼透露打擊策略，「我只想讓自己跟上這顆速球，盡量好好把握內角球機會。」而在慶祝之餘，他也將這發歷史性的一轟獻給父親，「在我還小的時候，我的爸爸就一直陪伴著我，投球給我進行打擊訓練，這不是屬於我的時刻，而是屬於他的。」他還分享，開轟當下有跑向父親，並且大聲喊道：「老爸，拍謝啦！」

“He has been there since I was a little boy, throwing batting practice to me every day. This isn't my moment, it’s my dad’s moment."



- Freddie Freeman on running over to his dad after his walk-off grand slam home run to win Game 1 of the World Series pic.twitter.com/N8uCoMGwCd — Jeff Eisenband (@JeffEisenband) 2024年10月26日

商品推薦