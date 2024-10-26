MLB／洋基怪投傷癒回歸就挨再見滿貫 「不是我要的位置…」

前一場出賽已是9月19日，洋基隊左手怪投柯特斯（Nestor Cortes）歷經手肘傷勢後趕在世界大賽回歸，首場出賽就是10局下、1分領先要面對MVP三連星，下場是遭到弗里曼（Freddie Freeman）敲出再見滿貫砲，洋基以3：6輸球賽後調度飽受批評，柯特斯則是認為自身狀況沒有問題，問題出在失投。

洋基在10局下一出局、一二壘有人時，由柯特斯接手投球，大谷翔平打向左外野界外區遭到接殺，先過第一關，接下來面對貝茲（Mookie Betts）選擇故意保送，隨後就被弗里曼敲出滿貫砲。

FREDDIE FREEMAN WALK-OFF GRAND SLAM. #WORLDSERIES pic.twitter.com/5MIY5CaX6a — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2024年10月26日

柯特斯還原與弗里曼的對決心境，「我知道他是出棒積極的打者，所以希望投到內角，但那球進壘點不如我預期的高，很失望沒能把球投到我想要的位置，如果有執行到位，結果應該會不一樣。」

他也提到，經歷傷勢、復健回歸，在牛棚練投時都感覺很好，今天是帶著自信心上場，首打席就要面對大谷，評價那個打席，他說：「感覺還不到完美，但能把球投到想要的地方、擠壓到他的出棒。」

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