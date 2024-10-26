MLB／世界大賽2出局敲再見滿貫砲 弗里曼：5歲夢想成真

世界大賽首戰進入延長賽10局下，2出局、滿壘，弗里曼（Freddie Freeman）站上打擊區，面對第一顆球就揮棒，球一路飛越右外野全壘打牆，道奇隊以6：3贏球，對弗里曼來說，這是小時候夢想的場景成為了現實。

道奇隊今天以2：2與洋基隊拉扯進延長，10局上洋基先得到1分，而10局下洋基在2出局、二三壘有人時，選擇故意保送貝茲（Mookie Betts），要讓左投柯特斯（Nestor Cortes）對付左打的弗里曼。

策略是合理，但結果是弗里曼敲出了世界大賽史上首支再見滿貫砲，在繞壘時弗里曼說：「感覺有點飄起來了，這就是大家會說的，當你5歲的時候與大自己2歲的哥哥在後院玩威浮球，這樣的場景就是大家會想像的，世界大賽、2出局、滿壘。」

FREDDIE FREEMAN WALK-OFF GRAND SLAM. #WORLDSERIES pic.twitter.com/5MIY5CaX6a — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2024年10月26日

夢想中的場景弗里曼在現實遇到，而且有了最好的結果，「當它真的成真，而且敲出再見全壘打，讓球隊取得1勝0敗的領先，就跟想像的一樣美好。」

弗里曼也說，就算在職棒打滾已久，「當你35歲、在這個聯盟打了15年，還是會想像遇到這樣的情況，而今天的觀眾也帶來滿滿能量，這一周大家都在討論世界大賽首戰，我們能夠以這樣的方式拿下首勝確實很棒，但還有3勝要拿。」

至於看到前面的貝茲被敬遠保送，弗里曼的回答很簡單，「這個球季常常會看到對方保送大谷翔平面對貝茲、保送貝茲面對我，我們的打線太棒了。」

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