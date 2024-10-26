MLB／道奇球迷「幫忙」把全壘打變二壘打 紐媒：托瑞斯差點當英雄

世界大賽首戰就廝殺到延長賽，道奇隊靠弗里曼（Freddie Freeman）10局下再見滿貫砲，以6：3擊敗洋基隊，但洋基其實有在正規9局結束比賽的機會，9局上托瑞斯（Gleyber Torres）掃出的深遠飛球，因道奇球迷「接殺」，從可能的全壘打變成二壘打，成為此役意外插曲。

兩軍前8局打完形成2：2，9局上托瑞斯面對寇佩克（Michael Kopech）的投球，球數1好2壞後，將一顆99.2哩直球掃向中左外野，小白球一路遠颺，就在即將出牆之際，一位坐在外野觀眾席第一排的男性球迷，明顯手套已經伸進場內，橫空接走這球，左外野手赫南德茲（Teoscar Hernández）當下反應球迷干擾，這球判決二壘打，主審經過重播審視後維持原判。

A fan reached over the fence on this hit by Gleyber Torres resulting in a fan interference call pic.twitter.com/67dm8hrhqm — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2024年10月26日

道奇球迷伸進場內「接殺」影響比賽，下場是被保全請出場。 美聯社

寇佩克隨後故意保送索托（Juan Soto），道奇換投面對賈吉（Aaron Judge），讓他打向游擊方向的小飛球遭到接殺，9局上的攻勢無功而返，進入延長賽後落敗，而這位球迷也在保全護送下被請出球場。

儘管這一球若無球迷伸手能否出牆存在未知數，但紐約媒體NorthJersey.com對此的報導直言，「托瑞斯這一球差點就當了英雄」。

這一球引起不少討論，也有球迷討論最大輸家是誰，除了洋基可能是吃虧者外，還有人留言：「這位球迷花了大錢進來看世界大賽，但沒看到心愛的球隊敲出再見滿貫砲。」

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