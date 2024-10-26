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MLB／弗里曼夯世界大賽史上首發再見滿貫 道奇教頭震驚嚇傻

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
弗里曼在10局下轟出世界大賽史上首支再見滿貫砲。 路透
弗里曼在10局下轟出世界大賽史上首支再見滿貫砲。 路透

道奇隊今天在世界大賽首戰以6：3擊敗洋基隊，弗里曼（Freddie Freeman）在10局下轟出世界大賽史上首支再見滿貫砲，戲劇性轉折就連道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）都說：「難以置信。」

道奇隊靠著8局下大谷翔平敲出二壘安打後跑回追平分，進入延長賽則是2出局、滿壘輪到弗里曼打擊，例行賽最後一場傷到的腳踝影響他整個季後賽出賽斷斷續續，卻在關鍵時刻轟出再見滿貫砲，讓自己可以輕鬆跑回本壘。

羅伯茲賽後對於這樣的贏球方式仍無法相信，「2出局、滿壘，對方又派上左投，弗里曼最近幾周都帶著傷勢，但這支安打，就算對生涯超過2200支安打的他來說，可能是最重要的一支安打，我現在真的說不出話來。」

不過羅伯茲也指出，在弗里曼開轟前，有艾德曼（Tommy Edman）敲安，貝茲（Mookie Betts）上來打擊時，對方決定故意保送，最後弗里曼連繫攻勢，「這是團隊的勝利。」

道奇隊前半段面對洋基先發投手柯爾（Gerrit Cole），6局僅敲出4支安打、拿下1分，羅伯茲表示：「柯爾今天投得很好，將傷害抑制到最低，我們有幾次得分機會沒有掌握，但沒有一個人低頭喪志，大家都努力要打出好的表現。」

弗里曼 羅伯茲

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