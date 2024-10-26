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MLB／弗里曼再見滿貫砲 大谷翔平嗨喊：最棒的全壘打

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
弗里曼敲出再見滿貫砲，隊友在本壘迎接他。 美聯社
弗里曼敲出再見滿貫砲，隊友在本壘迎接他。 美聯社

道奇隊在今年世界大賽首戰就靠著弗里曼（Freddie Freeman）10局下的再見滿貫砲，以6：3擊敗洋基隊，大谷翔平賽後直呼：「這是最棒的全壘打！」

道奇前半段與洋基打得糾纏，2：2進入延長賽後，洋基在10局上先取1分，不過10局下2出局、滿壘時，弗里曼一棒把球轟出右外野，成為世界大賽史上第3支在落後時敲出的再見全壘打。

大谷翔平賽後在接受場邊NHK轉播單位訪問時，對弗里曼這一轟非常開心，「能夠以最棒的方式贏下第一場比賽真是太好了。」

而大谷帳面上是5打數1安打，不過8局下敲出的右外野直擊全壘打牆的二壘安打，靠著對方回傳失誤跑上三壘，最終也跑回追平分，才有延長賽贏球場面，對於世界大賽的第1支安打，大谷翔平表示：「那是不錯的打席，而能夠在1出局時站上三壘也很重要。」

道奇與洋基在世界大賽暌違43年的第一場交手就打得難分難捨，大谷翔平也說，今天兩隊先發投手表現都很優異，而球隊在後半段能夠團結在一起，投手群表現功不可沒，才能拿下這一場漂亮的勝利。

明天世界大賽第2戰將交給山本由伸先發，大谷翔平表示：「想要把這股好氣勢延續到明天，我會為此好好努力的。」

世界大賽 大谷翔平 洋基

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