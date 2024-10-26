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MLB／洋基「怪力男」連4場開轟太瘋狂 創史上首見紀錄！
洋基今天與道奇展開世界大賽首戰，「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）延續火燙表現，在6局上炸裂超大號逆轉2分砲，也締造史上首見紀錄。
史丹頓在季後賽的表現勘稱瘋狂，今天他也再次展示自身火力多麼無極限。前5局打完，道奇靠著高飛犧牲打取得1：0領先。不過6局上史丹頓抓住道奇先發弗列爾提（Jack Flaherty）偏甜的失投，一棒遠遠掃出左外野全壘打牆，擊出超強勁2分砲，幫洋基逆轉為2：1領先。
大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，史丹頓在這記2分砲後，季後賽已經連4場有全壘打進帳，成為史上首位兩度在季後賽連4場開轟的球員，上次則是在2020年的連5場炸裂。
此外，史丹頓這發全壘打的擊球初速來到116.6英哩（約187.6公里），是名符其實的暴力轟，也是自2015年《Statcast》啟用以來，世界大賽最剛猛的擊球。
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