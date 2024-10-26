MLB／洋基G2、G3先發出爐 左手怪投回歸：用密技解決大谷

洋基在世界大賽上與道奇對決正式展開，稍早也公布了G2、G3將分別由明星左投洛登（Carlos Rodon）、右投施密特（Clarke Schmidt）掛帥先發。

洛登2022年休賽季以6年1.62億美元（約台幣50億）頂新加盟洋基，季後賽出戰3場，主投14.1局失7分送出22K，防禦率4.40；施密特則是在分區系列賽、美聯冠軍賽各登板1場，投9.2局有6K進帳，防禦率3.86。

洋基世界大賽G2、G3分別由明星左投洛登、右投施密特掛帥先發。 歐新社

今天稍早洋基也公布了26人正式名單，左手怪投柯特斯（Nestor Cortes）在肘屈肌拉傷後，尚未於季後賽亮相，不過世界冠軍賽前順利歸隊。本季他在例行賽出戰31場有30場先發，拿下9勝10敗，投174.1局飆162K，防禦率3.77。這次雖然成功回歸，但因肘部傷勢有長期健康疑慮，因此教練團祭出投球數限制，並預計讓他擔任後援投手。

事實上，在先前受訪中柯特斯就透露，即便暴露在受傷風險中，自己也想前進世界大賽並奪冠。而今天的賽前記者會中，他狀況極佳，甚至自信喊話會解決道奇強力左打，包括大谷翔平和強打弗里曼（Freddie Freeman），「這是個艱難的任務，他們擁有最頂尖的打者，但談到壓制左打者對我來說不陌生。」

柯特斯並非空口說大話，過去他與大谷交手12次，只被打2安、送出1K，被打擊率僅0.167。而除了一般投球，他更有壓箱「怪招」，在2021年對付效力天使的大谷翔平時他就曾使用，透過在投手丘上抖腳和詭異抬腿節奏擾亂對手，也讓大谷在打擊區笑出來。當被問到世界大賽能不能見到這招「密技」，他回應道：「盡我所能吧，大家看過我用各種姿勢擾亂打者，對大谷也奏效。」

Nestor Cortes vs. Shohei Ohtani. 😀 pic.twitter.com/6IFCIa3VX4 — Rob Friedman (@PitchingNinja) 2021年6月30日

施密特。 路透社

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