MLB／山本由伸對戰洋基不掉以輕心 對手賈吉也給好評

世界大賽第2戰道奇隊推出山本由伸先發，對於第一次旅美就參加世界大賽，山本在今天記者會受訪時表示：「我非常期待，會發揮出自己最佳實例，盡可能多為球隊做出貢獻。」

山本由伸在今年季後賽登板3場，戰績1勝0敗、防禦率5.11，他表示：「隨著每次登板，自己也能夠越來越冷靜，世界大賽的氛圍不同，希望自己依舊能夠保持冷靜去投球。」

由於今年例行賽曾經因受傷休兵，山本由伸更加渴望在季後賽做出貢獻，「為了彌補缺陣的時間，我會全力以赴。」山本由伸將成為繼2007年松坂大輔、2017年達比修有後，第3位在世界大賽登板的日本投手。

雖然例行賽對洋基隊有成功壓制的經驗，先發7局7K無失分，但山本由伸指出，洋基隊依舊是強悍的打線，世界大賽會是不同狀況，自己不會掉以輕心。

洋基隊賈吉（Aaron Judge）也盛讚山本由伸，「他雖然是大聯盟的菜鳥球季，但已經是聯盟最強投手之一。」賈吉認為山本的強項在於自信心、心理素質，加上98哩的快速球以及變化控制力，「他是一位全方位的投手。」

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