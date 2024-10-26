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MLB／道奇後援大將傷退不緊張 防禦率0左投與火球男歸隊了

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇後援右投菲利普斯因傷無法登板世界大賽，但維西亞和葛雷特洛確定歸隊。 法新社
道奇後援右投菲利普斯因傷無法登板世界大賽，但維西亞和葛雷特洛確定歸隊。 法新社

道奇今天在世界大賽首戰交手洋基，稍早26人正式名單出爐，後援右投菲利普斯（Evan Phillips）雖然因傷無法登板，但左投維西亞（Alex Vesia）和火球男葛雷特洛（Brusdar Graterol）都確定歸隊，牛棚大補血。

作為道奇引以為傲的牛棚主力之一，菲利普斯本季例行賽出戰61場收下18次救援成功，主投54.2局能飆出63K，防禦率3.62。季後賽他更是神勇，出戰5場6.2局中送出6K，防禦率是完美的0，只可惜在國聯冠軍系列賽G6手臂受傷退場，最終無緣世界大賽。

道奇總裁弗里曼（Andrew Friedman）提到，菲利普斯的傷勢正逐漸恢復，但速度不如預期，不想讓他以身示險，「菲利普斯並沒有如他預期的方式復原，因此即便狀況每天都有好轉，我們還是不讓他上場，避免再受傷。」

雖然走了一名大將，但道奇牛棚也有好消息傳出，今年例行賽出賽67場、防禦率僅1.76，但在國聯分區系列賽G5因肋間拉傷退場，無緣國聯冠軍賽的維西亞，與今年受傷勢影響，只在例行賽出賽7場的葛雷特洛都順利趕在最後回歸。此外，當家游擊手羅哈斯（Miguel Rojas）也傷癒歸隊，取代老將外野手基爾邁爾（Kevin Kiermaier）。

葛雷特洛。 歐新社
葛雷特洛。 歐新社

道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）表示，羅哈斯將在G2出任先發游擊手，對決左投洛登（Carlos Rodon），也有機率擔任左打者勒克斯（Gavin Lux）的右打代打人選，「洛登狀態很不錯，我們會需要他的。」

Vesia 世界大賽 菲利普斯 葛雷特洛 道奇

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