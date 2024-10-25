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周末很夏天、下周急轉深秋陡降溫 專家曝雙颱侵台機率

MLB／世界大賽華麗對決 門票收視預估創紀錄

中央社／ 紐約25日專電
世界大賽賽前道奇練習。 路透
世界大賽賽前道奇練習。 路透

美國職棒大聯盟MLB世界大賽紐約洋基對洛杉磯道奇星光熠熠，洋基隊長「法官」賈吉與道奇大谷翔平同場較量拚得分，進場球迷可能非富即貴。世界大賽第3戰洋基主場賽事將在台灣時間29日上午登場，4萬多人的場地一票難求。

MLB年度總冠軍賽「世界大賽」兩分區聯盟分別由洋基與道奇進入世界大賽，一圓大聯盟的完美夢想。兩隊位於美國最富裕的城市，擁有龐大國際球迷基礎，預料全美收視率、全球播放與線上收看人次都將創歷史紀錄。手上沒有預購票的球迷想進場，恐怕口袋要很深才辦得到。

大聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）在福斯廣播公司體育台（Fox Sports）表示，今年很幸運有賈吉（Aaron Judge）和大谷翔平，要知道這不僅是美國棒球界大事，更受國際矚目。

曼佛瑞德說，國聯冠軍賽第5場在日本吸引1300萬名觀眾收視，這是難以相信的數字；想想兩地時差，這是日本清晨的第一件事。大谷真的在國際帶動美國職棒收益，另外還有洋基與道奇的歷史及龐大球迷基礎。

紐約與洛杉磯兩隊球迷消費力無庸置疑。只要有票，入場券、機票、飯店加租車1人至少得花3000美元（新台幣9萬6000元）都不是問題。

紐約時報（New York Times）報導，道奇與紐約主場首場賽事，24日在線上票券交易平台StubHub最低價分別約1100美元與1300美元，平均轉售票價為1667美元。

紐約市民之前期盼大都會隊有一絲機會在國聯冠軍賽擊敗道奇，將家鄉的「地鐵大賽」轉移到「世界大賽」。不過，國聯冠軍賽仍可看出兩隊實力差距，世界大賽成了美國東西岸最大城市的經典之爭。

洋基與道奇在大聯盟世界大賽史上曾12度對壘，是最多也是最強的對陣組合。今年兩隊陣容星光耀眼，洋基有賈吉與蘇鐸（Juan Soto），道奇的大谷與山本由伸可吸引太平洋另一端千萬球迷，進場票價昂貴無需意外。

世界大賽

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