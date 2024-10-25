MLB／就是優式資本！大谷翔平50轟球台灣買家現身
道奇隊日本球星大谷翔平本季締造史無前例的「50轟、50盜」偉業，破紀錄的50轟紀念球由台灣企業得標，神秘買家今天現身，優式資本發表聲明表示：「很榮幸把這個深具歷史價值的棒球帶回台灣。」
大谷翔平的第50轟全壘打球拍出360萬美元，加上手續費來到439.2萬美元（約1.41億台幣）的天價，拍賣網站創辦人高丁透露，神秘買家來自台灣企業，身分將在世界大賽結束後揭曉。
消息一出，台灣球迷紛紛猜測，但被點名的亞洲棒球總會會長、中華民國棒球協會理事長辜仲諒、星宇航空董事長張國煒紛紛否認，優式資本則發表聲明，希望能夠促進台灣棒球發展，「讓世界看見台灣。」
優式資本聲明如下：
優式資本專注投資本業也善盡企業社會責任。這顆破歷史記錄的 50 轟紀念球是全世界許多棒球迷心目中的聖杯，因此我們很榮幸把這個深具歷史價值的棒球帶回台灣，分享歷史的一刻。
我們的AI 系統持續在蒐集、計算世界上值得收藏的標的物，留住美好的事物。未來大谷翔平對於全世界棒球的影響力仍持續上升中，我們深信這一決定充滿意義。
我們很樂意與台日各機構單位合作，安排公益展出，讓球迷近距離一睹風采。除了希望可以促進台灣的棒球發展之外，也希望可以讓世界看見台灣。
Shohei Ohtani's 50/50 home run ball sold for a record-breaking $4.39 million, per @GoldinCo.— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 23, 2024
It's now the most expensive ball of all time. 💰 pic.twitter.com/90aeLV4qVP
History made.— MLB (@MLB) September 20, 2024
Listen to the SPOTV Japanese call of Shohei Ohtani's HR to create the 50-50 club. 🇯🇵 pic.twitter.com/GqSr6FAkXk
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