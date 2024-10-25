快訊

周末很夏天、下周急轉深秋陡降溫 專家曝雙颱侵台機率

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／就是優式資本！大谷翔平50轟球台灣買家現身

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透

道奇隊日本球星大谷翔平本季締造史無前例的「50轟、50盜」偉業，破紀錄的50轟紀念球由台灣企業得標，神秘買家今天現身，優式資本發表聲明表示：「很榮幸把這個深具歷史價值的棒球帶回台灣。」

大谷翔平的第50轟全壘打球拍出360萬美元，加上手續費來到439.2萬美元（約1.41億台幣）的天價，拍賣網站創辦人高丁透露，神秘買家來自台灣企業，身分將在世界大賽結束後揭曉。

消息一出，台灣球迷紛紛猜測，但被點名的亞洲棒球總會會長、中華民國棒球協會理事長辜仲諒、星宇航空董事長張國煒紛紛否認，優式資本則發表聲明，希望能夠促進台灣棒球發展，「讓世界看見台灣。」

優式資本聲明如下：

優式資本專注投資本業也善盡企業社會責任。這顆破歷史記錄的 50 轟紀念球是全世界許多棒球迷心目中的聖杯，因此我們很榮幸把這個深具歷史價值的棒球帶回台灣，分享歷史的一刻。

我們的AI 系統持續在蒐集、計算世界上值得收藏的標的物，留住美好的事物。未來大谷翔平對於全世界棒球的影響力仍持續上升中，我們深信這一決定充滿意義。

我們很樂意與台日各機構單位合作，安排公益展出，讓球迷近距離一睹風采。除了希望可以促進台灣的棒球發展之外，也希望可以讓世界看見台灣。

大谷翔平 棒球 道奇

延伸閱讀

MLB／大谷翔平世界大賽登板對洋基？道奇教頭：不可能

MLB／終於贏1次！大谷擊敗賈吉 奪美國《運動新聞》年度MVP

MLB／再讚大谷翔平全方位 賈吉：我可以談一整天

MLB／讚道奇是支完整球隊 大谷翔平：用世界大賽冠軍寫句點

相關新聞

MLB／就是優式資本！大谷翔平50轟球台灣買家現身

道奇隊日本球星大谷翔平本季締造史無前例的「50轟、50盜」偉業，破紀錄的50轟紀念球由台灣企業得標，神秘買家今天現身，優...

MLB／出價壓過日企 優式資本1.4億買大谷50轟球

道奇隊日本球星大谷翔平本季締造史無前例的「五十轟、五十盜」偉業，第五十轟全壘打球拍出三百六十萬美元，加上手續費來到四百卅...

MLB／世界大賽華麗對決 門票收視預估創紀錄

美國職棒大聯盟MLB世界大賽紐約洋基對洛杉磯道奇星光熠熠，洋基隊長「法官」賈吉與道奇大谷翔平同場較量拚得分，進場球迷可能...

MLB／1.4億標下大谷50轟球 優式資本證實：運抵台將開記者會說明

優式資本證實為大谷翔平50轟紀念球的拍賣得標者，目前該球正在協調運回台灣中，抵台會再召開記者會向外說明原由跟投標理念。

MLB／大谷翔平世界大賽登板對洋基？道奇教頭：不可能

大谷翔平因開刀治療手肘，本季無法投球，只能以指定打者身分出賽。隨著賽季進入最後階段，部分球迷盼望他能登板投球，不過道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）再次潑冷水，說大谷「不可能」在世界大賽站上

MLB／與世界大賽首戰撞期 日本延後播出航海王魚人島篇

洛杉磯道奇將於明天在MLB世界大賽，與紐約洋基上演睽違43年的「豪門對決」，而道奇在首戰推派右投弗列爾提掛帥先發，迎戰洋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。