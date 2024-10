MLB／就是優式資本！大谷翔平50轟球台灣買家現身

道奇隊日本球星大谷翔平本季締造史無前例的「50轟、50盜」偉業,破紀錄的50轟紀念球由台灣企業得標,神秘買家今天現身,優式資本發表聲明表示:「很榮幸把這個深具歷史價值的棒球帶回台灣。」

大谷翔平的第50轟全壘打球拍出360萬美元,加上手續費來到439.2萬美元(約1.41億台幣)的天價,拍賣網站創辦人高丁透露,神秘買家來自台灣企業,身分將在世界大賽結束後揭曉。

消息一出,台灣球迷紛紛猜測,但被點名的亞洲棒球總會會長、中華民國棒球協會理事長辜仲諒、星宇航空董事長張國煒紛紛否認,優式資本則發表聲明,希望能夠促進台灣棒球發展,「讓世界看見台灣。」

Shohei Ohtani's 50/50 home run ball sold for a record-breaking $4.39 million, per @GoldinCo.



It's now the most expensive ball of all time. 💰 pic.twitter.com/90aeLV4qVP