快訊

國民黨籍花蓮前縣長王慶豐辭世享耆壽92歲 地方不捨

台鹽綠能下包商涉超貸！2廠商抗告成功 台南高分院發回更審

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／封王戰兄弟氣氛小緊繃 王威晨傳達強烈的心

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
中信兄弟隊在總冠軍賽首戰大勝統一獅隊，王威晨扛起大旗慶祝。記者許正宏／攝影
中信兄弟隊在總冠軍賽首戰大勝統一獅隊，王威晨扛起大旗慶祝。記者許正宏／攝影

中華職棒總冠軍賽來到第5戰，中信兄弟隊雖然取得3勝1敗聽牌，但球隊也難免出現緊繃氣氛，隊長王威晨認為這是正常的事，就連大聯盟選手也會如此，自己能做的就是傳達出「想要封王」的強烈心意。

兄弟距離隊史第10冠只差1勝，然而史上唯三從3勝1敗被翻盤的案例，兄弟就遇過兩次，而隊史包含兄弟象隊在總冠軍賽第5戰是2勝8敗的不利數據。

兄弟總教練平野惠一希望今天能夠將戰局終結，而王威晨則認為，兩隊今天應該都滿緊繃，「不只我們，美國也會，最近剛好是大聯盟季後賽，我看他們也都會緊繃。過去雖然也遇過聽牌戰，但今天依舊是新的比賽，不會因此就比較有利。」

前幾場賽事不時從其他球員口中出現王威晨的名字，曾頌恩22日在大巨蛋開轟後，王威晨給了「愛的抱抱」，宋晟睿遇到低潮時，王威晨鼓勵他：「做好自己，自然能放開來打。」

王威晨坦言，在大賽中帶領球隊確實不容易，各隊隊長都會遇過，「希望能夠盡量協助大家，也很開心大家有聽我的，大家好全隊自然好，看到他們有收穫、成長，比我自己表現好更開心，我一直是這樣的心情。」

王威晨在總冠軍賽表現也不錯，穩定先發三壘並繳出4成打擊率，王威晨表示，今年球季的改變收到效果，「系列賽還是幫助大家為主，個人希望傳達出強烈的心，想要拿下冠軍。」

今年春訓王威晨為自己設定的保送率、長打率、OPS+三大目標，他透露球季結束時都有達成，王威晨今年保送率為8.70%、長打率0.416、OPS+124.20，他笑說：「意識到自己的年紀變大了，過去都用短程安打換取上壘，想做改變。」

王威晨表示，去年底訓練師的幫助下，加上今年外籍打擊教練丹尼爾的協助，總教練平野惠一也信任自己調整，讓自己能夠順利轉型，「也不是不顧安打，而是設定為球隊有更大貢獻。」放棄舒適圈改變打擊型態，王威晨坦言：「需要更大勇氣。」

大聯盟 王威晨

延伸閱讀

中職／兄弟聽牌戰陣容不變 平野惠一有獅隊難纏預感

中職／平野惠一直言2次失誤不應該 聽牌後會全力以赴

中職／神預言+神調度 平野惠一解釋藏陳子豪3場才先發原因

中職／陳子豪扛四棒就敲超前轟 兄弟5局打完4：3領先

相關新聞

中職／封王戰兄弟氣氛小緊繃 王威晨傳達強烈的心

中華職棒總冠軍賽來到第5戰，中信兄弟隊雖然取得3勝1敗聽牌，但球隊也難免出現緊繃氣氛，隊長王威晨認為這是正常的事，就連大...

MLB／大谷第50轟球買主來自台灣！小辜及K董否認、傳聞公司曝光

美國職棒日籍球星大谷翔平締造「50轟50盜」紀錄的全壘打球，23日以約新台幣1.4億元賣出，拍賣公司24日表示，買主是一...

MLB／大谷翔平世界大賽登板對洋基？道奇教頭：不可能

大谷翔平因開刀治療手肘，本季無法投球，只能以指定打者身分出賽。隨著賽季進入最後階段，部分球迷盼望他能登板投球，不過道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）再次潑冷水，說大谷「不可能」在世界大賽站上

MLB／與世界大賽首戰撞期 日本延後播出航海王魚人島篇

洛杉磯道奇將於明天在MLB世界大賽，與紐約洋基上演睽違43年的「豪門對決」，而道奇在首戰推派右投弗列爾提掛帥先發，迎戰洋...

MLB／終於贏1次！大谷擊敗賈吉 奪美國《運動新聞》年度MVP

誰更有資格拿下本季年度最佳球員？在美國權威媒體《Baseball America》和《Baseball Digest》中，洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）都擠下道奇日籍巨星大谷翔平，獲得此殊

MLB／世界大賽壓力爆表 洋基、道奇球星各有抗壓心法

世界大賽考驗兩軍抗壓能力。道奇貝茲愛用呼吸法「無論好壞，享受當下」；洋基「法官」賈吉用「視覺化」欺騙大腦，蘇鐸喜歡聽音樂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。