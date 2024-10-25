中職／封王戰兄弟氣氛小緊繃 王威晨傳達強烈的心

中華職棒總冠軍賽來到第5戰，中信兄弟隊雖然取得3勝1敗聽牌，但球隊也難免出現緊繃氣氛，隊長王威晨認為這是正常的事，就連大聯盟選手也會如此，自己能做的就是傳達出「想要封王」的強烈心意。

兄弟距離隊史第10冠只差1勝，然而史上唯三從3勝1敗被翻盤的案例，兄弟就遇過兩次，而隊史包含兄弟象隊在總冠軍賽第5戰是2勝8敗的不利數據。

兄弟總教練平野惠一希望今天能夠將戰局終結，而王威晨則認為，兩隊今天應該都滿緊繃，「不只我們，美國也會，最近剛好是大聯盟季後賽，我看他們也都會緊繃。過去雖然也遇過聽牌戰，但今天依舊是新的比賽，不會因此就比較有利。」

前幾場賽事不時從其他球員口中出現王威晨的名字，曾頌恩22日在大巨蛋開轟後，王威晨給了「愛的抱抱」，宋晟睿遇到低潮時，王威晨鼓勵他：「做好自己，自然能放開來打。」

王威晨坦言，在大賽中帶領球隊確實不容易，各隊隊長都會遇過，「希望能夠盡量協助大家，也很開心大家有聽我的，大家好全隊自然好，看到他們有收穫、成長，比我自己表現好更開心，我一直是這樣的心情。」

王威晨在總冠軍賽表現也不錯，穩定先發三壘並繳出4成打擊率，王威晨表示，今年球季的改變收到效果，「系列賽還是幫助大家為主，個人希望傳達出強烈的心，想要拿下冠軍。」

今年春訓王威晨為自己設定的保送率、長打率、OPS+三大目標，他透露球季結束時都有達成，王威晨今年保送率為8.70%、長打率0.416、OPS+124.20，他笑說：「意識到自己的年紀變大了，過去都用短程安打換取上壘，想做改變。」

王威晨表示，去年底訓練師的幫助下，加上今年外籍打擊教練丹尼爾的協助，總教練平野惠一也信任自己調整，讓自己能夠順利轉型，「也不是不顧安打，而是設定為球隊有更大貢獻。」放棄舒適圈改變打擊型態，王威晨坦言：「需要更大勇氣。」

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