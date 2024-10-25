MLB／大谷翔平世界大賽登板對洋基？道奇教頭：不可能

大谷翔平因開刀治療手肘，本季無法投球，只能以指定打者身分出賽。隨著賽季進入最後階段，部分球迷盼望他能登板投球，不過道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）再次潑冷水，說大谷「不可能」在世界大賽站上投手丘。

道奇隊投手陣容因傷兵滿營殘破不堪，先發投手只剩山本由伸、弗列爾提（Jack Flaherty）和布勒（Walker Buehler），必須採用牛棚車輪戰術應對。今天又有媒體向羅伯茲詢問大谷登板的可能性，羅伯茲說，「不可能，沒有任何可能性，謝謝你的提問。」

大谷翔平受訪時也透過翻譯澄清，「我從來沒有對他們（教練團）說過我季後賽想投球。」

明天將迎來世界大賽G1，道奇推出弗列爾提先發，他本季沒碰過洋基。洋基則派出王牌投手柯爾（Gerrit Cole）應戰，他本季也沒遇到過道奇。

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