聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／大谷翔平世界大賽登板對洋基？道奇教頭：不可能
大谷翔平因開刀治療手肘，本季無法投球，只能以指定打者身分出賽。隨著賽季進入最後階段，部分球迷盼望他能登板投球，不過道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）再次潑冷水，說大谷「不可能」在世界大賽站上投手丘。
道奇隊投手陣容因傷兵滿營殘破不堪，先發投手只剩山本由伸、弗列爾提（Jack Flaherty）和布勒（Walker Buehler），必須採用牛棚車輪戰術應對。今天又有媒體向羅伯茲詢問大谷登板的可能性，羅伯茲說，「不可能，沒有任何可能性，謝謝你的提問。」
大谷翔平受訪時也透過翻譯澄清，「我從來沒有對他們（教練團）說過我季後賽想投球。」
明天將迎來世界大賽G1，道奇推出弗列爾提先發，他本季沒碰過洋基。洋基則派出王牌投手柯爾（Gerrit Cole）應戰，他本季也沒遇到過道奇。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言