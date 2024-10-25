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MLB／終於贏1次！大谷擊敗賈吉 奪美國《運動新聞》年度MVP

聯合新聞網／ 綜合報導
《Baseball America》和《Baseball Digest》都將2024年度MVP頒給賈吉，但《The Sporting News》給大谷翔平。 美聯社
《Baseball America》和《Baseball Digest》都將2024年度MVP頒給賈吉，但《The Sporting News》給大谷翔平。 美聯社

誰更有資格拿下本季年度最佳球員？在美國權威媒體《Baseball America》和《Baseball Digest》中，洋基「法官」賈吉Aaron Judge）都擠下道奇日籍巨星大谷翔平，獲得此殊榮。不過美國著名「運動新聞」《The Sporting News》卻給出不同答案，決定把2024年度MVP頒給大谷翔平。

作為美國歷史最悠久的體育刊物，《The Sporting News》從1936年起便會在每年選出大聯盟最佳球員。至於評選方式也具有一定公信力，他們會蒐集各球隊球員、總教練和總管的投票結果，最高票者即當選。大谷翔平曾在2021年獲得該獎項，而本季再度問鼎年度MVP，也讓他也成為《The Sporting News》史上第11位兩度獲選的球員。

事實上，這兩位球員都在本季打出統治表現，誰能登頂聯盟都無可厚非。大谷翔平今年轉戰至道奇瘋狂炸裂54轟、130分打點穩座國聯雙冠王，甚至還跑出59次盜壘，創造「50轟50盜」歷史新猷。例行賽打擊率3成10、上壘率0.390、長打率0.646，OPS更是高達1.036。

賈吉則是簡單暴力，單季58轟外加144分打點位居美聯龍頭，打擊率3成22、上壘率0.458、長打率0.701，OPS1.159。可以說賈吉除了盜壘外，各項數據都略勝大谷翔平，雙方互別苗頭。

賈吉。 路透社
賈吉。 路透社

Aaron Judge MLB 大谷翔平 洋基 賈吉 道奇

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