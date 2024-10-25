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MLB／大谷第50轟球被台灣標走 韓媒：傷害日本人自尊心

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 歐新社
大谷翔平。 歐新社

大谷翔平本季締造史無前例的「50轟、50盜」偉業，Goldin Auctions拍賣網站創辦人高丁（Ken Goldin）今天透露，得標人是一家台灣企業。消息曝光後震驚全台，韓媒則直呼這起事件可能傷害日本人自尊心。

高丁表示有來自4國的投標者，日本有許多個人身分投標，但最終競標金額都被超越，最終由一家台灣企業得標。高丁暗示得標者身分，「他們喜歡棒球，且喜歡翔平，希望能向全世界分享這項收藏，所以搶下這項競標，得標者將在世界大賽結束後親自公布得主身分。」

呼聲最高的中信兄弟棒球隊老闆辜仲諒以及星宇航空董事長張國煒，今天稍早都否認是買主。

韓媒《東亞日報》以「震驚日本列島大谷第50轟球被台灣企業買下」為題報導，指出日本企業因價格過高而放棄的歷史性第50轟球，最終被一家台灣企業買下，對日本而言，這無疑是震撼的消息。

報導提到，有2家日本企業參與大谷全壘打球拍賣，但因為價格過高失敗，也就是說台灣企業以更高價格得標，或許會傷害到日本人自尊心。

大谷翔平

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