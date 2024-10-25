MLB／「我會解決賈吉」山本由伸G2先發 先禮後兵盛讚洋基

道奇即將於10月26日正式迎來世界大賽，交鋒洋基，「日本最強投」山本由伸則會在G2掛帥先發。賽前記者會接受採訪時，他毫不吝嗇稱讚對手，但也強調自己不會輕易認輸。

山本由伸本季受肩傷困擾，例行賽僅出賽18場，甚至只有先發對上洋基1次，但他在那場比賽中繳出超優質表現，7局飆7K無失分，僅挨2安外還投出旅美生涯最高球速98.4英哩（158.3公里）。

值得注意的是，在該場比賽被敲出的2支安打中，有1支來自「法官」賈吉（Aaron Judge），這位怪物重砲手讓山本相當敬佩，「他（賈吉）是集人氣和實力於一身的超級球星，我會想辦法解決他的。」

山本由伸G2登板世界大賽後，將成為繼松坂大輔和達比修有後，第3位在世界大賽先發的日本投手。對此，他相當感謝教練團和隊友，「對我來說是很寶貴的經驗，非常開心能登上這麼大的舞台。從春訓開始大家就一直朝著這個目標努力，能跟他們並肩作戰真的很開心。」

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