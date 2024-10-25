MLB／洋基、道奇都邀約 「十月先生」世界大賽G1選哪隊好苦惱

洋基和道奇睽違43年再次於世界大賽交鋒，備受外界關注。近日前條紋軍名人堂球員，「十月先生」傑克森（Reggie Jackson）就在報導中透露，兩隊都有邀請他前去觀賞系列戰G1，而如此「甜蜜負擔」卻讓他傷透腦筋。

傑克森接受《今日美國》採訪時透露，自己同時收到了道奇與洋基老闆的個人邀請，希望他能前往觀賞世界大賽G1，「我真的不知道要如何選擇，坐在道奇老闆旁邊的話，我可以見到法克斯（Sandy Koufax）（道奇名投）欸。」

傑克森坦言，自己相當喜歡道奇，過去也一直希望能效力這支名門球隊，但身為洋基人還是必須義氣相挺，「我的偶像就是道奇名人堂外野手史奈德（Duke Snider），但我在名人堂裡穿著的可是條紋球衣，帽子上刻著的是紐約標誌，我必須挺洋基。」

除了表明自身立場，傑克森也回顧了過去與道奇交手的1977、1978和1981年世界大賽。他認為道奇與洋基可謂是「明星對決地痞流氓」，「道奇每個人都有一位金髮碧眼的嬌妻，並且帶著墨鏡出場，看起來又酷又潮；反觀我們就是群來自紐約的惡棍，凶狠又強硬。這件條紋球衣也讓讓我們成為眾矢之的。某次李維拉（Mariano Rivera）甚至問我：『傑克森，我真的不知道這件球衣會這麼惹人厭。』」

在那之後43年過去了，兩支充滿傳奇色彩的豪門球隊也終於再次迎來對決，傑克森認為這次比賽絕對不能錯過，並向大眾宣傳：「這次世界大賽為何如此特別，就是因為這兩支球隊在體育界絕無僅有。」

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