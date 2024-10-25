快訊

國會改革法案釋憲結果出爐 總統府發聲了

國民黨籍花蓮前縣長王慶豐辭世享耆壽92歲 地方不捨

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／再讚大谷翔平全方位 賈吉：我可以談一整天

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

日前才大讚大谷翔平是「棒球界最佳球員」，洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）的稱讚還說不完，今天在世界大賽前再次談到大谷，賈吉說：「他的打擊是全方位的。」

賈吉日前談到世界大賽對上大谷翔平，才稱讚大谷對於棒球世界帶來的改變，讓更多人關注棒球，而打擊、力量、速度都是頂尖，今天再次被問到大谷話題，褒美之言猶如滔滔江水一發不可收拾。

「有棒球最佳球員在場上，這一定會是很有趣的對決。」賈吉談到大谷時表示：「我們已經見證了他今年所做的事，「50轟、50盜」俱樂部，這是前所未聞，而他甚至還沒開始投球，要說他的事情，我可以坐下來說一整天。」

「我最驚豔的是，他很快能夠做出調整。」賈吉舉例，大谷翔平2018年剛到大聯盟時，原本打擊姿勢是高抬腿，但很快改成現在的輕踏腳尖模式。

對於大谷的稱讚還沒結束，賈吉說：「他能夠擊中全方位的球，無論是高角度速球、曲球都打得到，低角度的變速球或其他球種他也不會放過，關鍵是他的能力，讓他能夠等待擊球的時間比較長。」

賈吉解釋，大谷翔平就算揮棒晚了一點，依舊能把球打到左外野，擊球時機不對也能把球勾到右外野，「就算想要三振他也沒辦法，他能夠打中球，還有腳程能夠造成防守壓力，要對抗他真的不容易。」

賈吉指出，大谷翔平在場上的表現實在太特別，「所以我很期待看到他在世界大賽的表現，這一定會很有趣。」但同時賈吉也提醒，道奇隊不僅有大谷，打線中有3個MVP排在前面，而洋基的打線外界也都知道有多出色。

大谷翔平 棒球 賈吉

延伸閱讀

MLB／賈吉的強不用多說 大谷：榮幸能與代表這世代的選手對決

MLB／讚道奇是支完整球隊 大谷翔平：用世界大賽冠軍寫句點

大谷翔平效應 今年已吸引23萬日本遊客造訪洛杉磯

MLB／僅6人達陣的難度超高紀錄 大谷、賈吉都有機會完成

相關新聞

中職／封王戰兄弟氣氛小緊繃 王威晨傳達強烈的心

中華職棒總冠軍賽來到第5戰，中信兄弟隊雖然取得3勝1敗聽牌，但球隊也難免出現緊繃氣氛，隊長王威晨認為這是正常的事，就連大...

MLB／大谷第50轟球買主來自台灣！小辜及K董否認、傳聞公司曝光

美國職棒日籍球星大谷翔平締造「50轟50盜」紀錄的全壘打球，23日以約新台幣1.4億元賣出，拍賣公司24日表示，買主是一...

MLB／大谷翔平世界大賽登板對洋基？道奇教頭：不可能

大谷翔平因開刀治療手肘，本季無法投球，只能以指定打者身分出賽。隨著賽季進入最後階段，部分球迷盼望他能登板投球，不過道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）再次潑冷水，說大谷「不可能」在世界大賽站上

MLB／與世界大賽首戰撞期 日本延後播出航海王魚人島篇

洛杉磯道奇將於明天在MLB世界大賽，與紐約洋基上演睽違43年的「豪門對決」，而道奇在首戰推派右投弗列爾提掛帥先發，迎戰洋...

MLB／終於贏1次！大谷擊敗賈吉 奪美國《運動新聞》年度MVP

誰更有資格拿下本季年度最佳球員？在美國權威媒體《Baseball America》和《Baseball Digest》中，洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）都擠下道奇日籍巨星大谷翔平，獲得此殊

MLB／世界大賽壓力爆表 洋基、道奇球星各有抗壓心法

世界大賽考驗兩軍抗壓能力。道奇貝茲愛用呼吸法「無論好壞，享受當下」；洋基「法官」賈吉用「視覺化」欺騙大腦，蘇鐸喜歡聽音樂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。