MLB／讚道奇是支完整球隊 大谷翔平：用世界大賽冠軍寫句點

世界大賽將在明天點燃戰火，大谷翔平今天在系列賽開打前參與記者會，回顧轉隊第一年就可以打進世界大賽，他大讚道奇是支完整的球隊，儘管面臨許多傷兵問題，但總是有人可以頂上，「真的是很棒的球隊、很棒的隊友，今年一整年都是很享受地在打球，真的是多虧了他們，所以我也希望我們可以用世界大賽為今年球季畫下句點。」

道奇、洋基隊在世界大賽上演華麗對決，大谷翔平旅美7年以來，第一次季後賽之旅就走到最後一站，接下來就看能否完成最終奪冠大業。

大谷表示，「我之前都是在電視機前看，所以無法預期會發生什麼事，只能說世界大賽是我一直以來的目標，我想第一場比賽打完後會更明確知道那是什麼感覺，會再根據這點調整。」

他說從分區系列賽、國聯冠軍賽學到一些經驗，如何在獨特的季後賽氛圍中保持冷靜，「這是相當困難的事，確實和例行賽比起來是很不一樣。」對於世界大賽冠軍的渴望，大谷回應：「我想不只是我，對每個打棒球的人來說，這都是努力想要完成的目標，這會是棒球生涯中的一件大事。」

大谷也被問從道奇本季克服傷病問題挺進世界大賽，他表示，「我想道奇每年都一直是勁旅，比起之前一直都是旁觀者的我來說，更知道怎麼贏球。現在回過頭看，確實是一個不容易的賽，撐過了許多艱難的比賽。」

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