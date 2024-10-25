MLB／台灣企業天價標下大谷翔平50轟球 世界大賽後親自公開

道奇隊日本球星大谷翔平本季完成史無前例的「50轟、50盜」偉業，第50轟全壘打球被放上Goldin Auctions拍賣網站，最終以439.2萬美元（約台幣1.38億）總價得標，刷新史上最高價紀錄，而今天拍賣網站創辦人高丁（Ken Goldin）進一步透露，得標人是一家台灣企業，且將在世界大賽結束後自己公布身分。

大谷的50轟全壘打已在本月23日結標，高丁今天透過IG表示，「許多人都想知道的最大問題，就是究竟是誰買走？住在哪裡？我獲得准許獲得一些訊息。」他說許多人都猜是日本，「但並不是。」

高丁表示，共有來自4國的投標者，日本有許多個人身分投標，但最終競標金額都被超越，最終由一家台灣企業得標。

高丁給出暗示：「他們喜歡棒球，且喜歡翔平，希望能向全世界分享這項收藏，所以搶下這項競標，得標者將在世界大賽結束後親自公布得主身分。」

🚨 BREAKING: NEW RECORD $$$ FOR A BALL 🚨



Final Sale Price on the Shohei Ohtani 50th Home Run Baseball: $4,392,000



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