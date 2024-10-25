MLB／紀念墨裔傳奇左投瓦倫祖拉 道奇世界大賽背號34繡衣袖

洛杉磯道奇隊25日起在世界大賽對決紐約洋基，道奇全體球衣的衣袖將繡上34號，紀念43年前曾登板對抗洋基的已故傳奇左投瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela）。

紐約、洛杉磯是美國人口最多的兩大城市，在地職棒球隊都是歷史悠久、球團財力雄厚的名門勁旅，今年在總冠軍賽「世界大賽」正面對決，將是一場球迷期盼43年，世界大賽再度上演紐約與洛杉磯的史詩級戲碼。

道奇前一次與洋基在世界大賽遭遇在1981年，當年道奇先輸2場，接著4連勝，在第6戰以4勝2敗奪冠。

道奇、洋基分居東西岸兩支歷史最悠久的球隊，道奇隊追溯過去在布魯克林的歷史，創立於1884年，隊史140年；洋基隊創立於1901年，隊史也有123年。

兩隊財力雄厚，陣中多位領有天價薪水的超級球星。道奇擁有大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）、弗利曼（Freddie Freeman）這3位最有價值球員（MVP）得主，擔任前3棒 ；對上洋基「法官」賈吉（AaronJudge）、蘇鐸（Juan Soto）、史丹頓（Giancarlo Stanton）等頂級球星。

43年前，身穿道奇球衣，在世界大賽第3戰率隊奪勝的傳奇左投手瓦倫祖拉22日病逝。

瓦倫祖拉來自墨西哥，當年是20歲的菜鳥，卻在生涯的第一個球季發光發熱，締造連續35局無失分、擔任明星賽先發投手，還同時拿下賽揚獎和新人王，在洛杉磯掀起「費南多狂熱」（Fernandomania）。

34. 💙 pic.twitter.com/lvCPLkepBT — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2024年10月24日

瓦倫祖拉是道奇當年打敗洋基的英雄之一，43年後，世界大賽開打前夕，傳來瓦倫祖拉病逝的消息，讓道奇球隊與球迷相當不捨。道奇將在世界大賽的賽前活動紀念他，將他當年的拚戰精神化為道奇今日對抗洋基的動力。

道奇隊也宣布，世界大賽期間與2025年球季賽期間，都將瓦倫祖拉34號的背號繡在球衣的衣袖上，紀念這名傳奇左投。

In memory of our hero Fernando Valenzuela, the Dodgers will wear this uniform patch during the World Series and throughout the 2025 season. pic.twitter.com/7HozGMf2Tr — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2024年10月24日

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