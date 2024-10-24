快訊

續防致災雨 吳德榮：潭美將迴轉、準康芮朝台灣接近「雙颱互相牽引」

特斯拉飆漲近22%提振史指 IBM拖累道瓊下跌140點連4黑

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／僅6人達陣的難度超高紀錄 大谷、賈吉都有機會完成

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平(右)、賈吉(左)都有機會挑戰一項特殊紀錄。 法新社、路透
大谷翔平(右)、賈吉(左)都有機會挑戰一項特殊紀錄。 法新社、路透

道奇、洋基隊後天起在世界大賽對決，大谷翔平、賈吉（Aaron Judge）同場競技成為最大焦點，兩人都是生涯首次爭冠，也是國聯、美聯MVP最大熱門，大聯盟官方今天點出一項罕見紀錄，兩大球星都有機會挑戰。

史上只有6名球員能在同一季包辦年度MVP，加上世界大賽或是聯盟冠軍賽MVP，賈吉本季58轟、144分打點都在大聯盟排名第1，大谷54轟、130分打點居次，兩人一致被看好獲選聯盟MVP，將在世界大賽交手確實很有看頭。

賈吉生涯9年打過7次季後賽，合計出賽53場，繳出打擊率2成03、全壘打15支、打點31分的成績，被保送32次，苦吞79次三振，生涯首次世界大賽倒數。

大谷過去6季效力天使毫無機會打季後賽，今年轉隊改變命運，在分區系列賽、國聯冠軍賽11戰打擊率2成86、全壘打3支、打點10分的成績，被保送11次、吞下17K。

單季包辦年度MVP、世界大賽或是聯盟冠軍賽MVP的6位球員，依序是1963年道奇隊考法克斯（Sandy Koufax） 、1966年金鶯隊羅賓森（Frank Robinson）、1973年運動家隊傑克森（Reggie Jackson）、1979年海盜隊史塔格爾（Willie Stargell）、1980年費城人隊史密特（Mike Schmidt）、2010年遊騎兵隊漢米爾頓（Josh Hamilton）。

值得一提的是，史塔格爾是唯一同季包辦年度MVP、聯盟冠軍賽MVP、世界大賽MVP的球員，漢米爾頓則是年度MVP、聯盟冠軍賽MVP，另4人都是年度MVP加上世界大賽MVP。

世界大賽 賈吉 道奇

延伸閱讀

MLB／他是棒球界最佳球員！賈吉稱讚大谷翔平的話說不完

MLB／「大谷VS法官」！兩聯盟全壘打王決戰世界大賽 68年以來首見

MLB／看賈吉、史丹頓連轟覺得穩了？洋基教頭：停止這個話題

MLB／疑不是開轟托瑞斯回踩壘包 賈吉嗆學弟：你不太尊重吧

相關新聞

MLB／僅6人達陣的難度超高紀錄 大谷、賈吉都有機會完成

道奇、洋基隊後天起在世界大賽對決，大谷翔平、賈吉（Aaron Judge）同場競技成為最大焦點，兩人都是生涯首次爭冠，也...

MLB／世界大賽未來名人堂球員 官網點名大谷穩操勝券

世界大賽後天開打，大聯盟官網專欄作家卡斯楚文斯 （Anthony Castrovince）點名道奇、洋基隊未來最有可能入...

MLB／點名大谷翔平最恐怖 前洋基教頭：被安打最好壘上沒人

世界大賽將在26日開打，道奇隊在洛杉磯主場進行前兩戰，洋基隊前總教練吉拉迪（Joe Girardi）會以球評身分到場，認...

MLB／大都會希望留下阿隆索 但會讓他測試自由球員市場

大都會隊21日在國聯冠軍賽第6戰不敵道奇隊，今年球季畫下句點，29歲重砲阿隆索（Pete Alonso）的未來動向成為焦...

MLB／重現MVP三連星？弗里曼：沒人懷疑我會先發

洋基隊35歲老將瑞佐（Anthony Rizzo）右手兩指骨折復原狀況不錯，期待後天開打的世界大賽再度上陣，和他同齡的道...

MLB／日職OB說山本運氣比大谷好 預測道奇靠這「優勢」勝洋基

道奇與洋基隊暌違43年再度於世界大賽碰頭，道奇日本球星大谷翔平和山本由伸加盟首季，就有望奪下生涯首冠。擁有3年大聯盟資歷的日本名投五十嵐亮太稱讚山本，並直呼他運氣很好。 山本由伸去年休賽季獲得道

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。