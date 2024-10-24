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MLB／點名大谷翔平最恐怖 前洋基教頭：被安打最好壘上沒人

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
吉拉迪認為洋基最大挑戰是道奇打線中難纏的左打，尤其是大谷翔平。 路透
吉拉迪認為洋基最大挑戰是道奇打線中難纏的左打，尤其是大谷翔平。 路透

世界大賽將在26日開打，道奇隊在洛杉磯主場進行前兩戰，洋基隊前總教練吉拉迪（Joe Girardi）會以球評身分到場，認為洋基最大挑戰是道奇打線中難纏的左打，尤其是大谷翔平，最好不要在壘上有人時碰到他。

洋基最近一座世界大賽冠軍就是吉拉迪在2009年領軍奪下，經過15年後，現任教頭布恩（Aaron Boone）終於前進爭霸戰；吉拉迪很能體會這種煎熬的心情，他表示，出賽名單要做出很多決定，道奇有一些非常好的左打，這對洋基意味什麼、牛棚要如何應對，永遠無法顧及所有狀況，但要好好嘗試。

前洋基教頭吉拉迪看好前東家會以4勝3敗奪冠。 美聯社
前洋基教頭吉拉迪看好前東家會以4勝3敗奪冠。 美聯社

吉拉迪提到，今年世界大賽是很棒的系列賽，道奇、洋基有些相似，進攻都非常出色，後段牛棚也投得非常好，球迷將會看到頂級球員的精彩表演。

大谷帶著美聯打擊雙冠王頭銜前進世界大賽，將繼續扮演開路先鋒角色；吉拉迪分析，洋基投手群必須解決道奇第8、9棒，不能在「一定要投球給大谷打」的情況下對決，很多投手想用內角球對付大谷，如果投得不夠內側，就會遭到重擊。

吉拉迪說：「大谷是很出色的打者，會揮出一些安打，只要確保壘上沒有人就好。」

「法官」賈吉（Aaron Judge）在吉拉迪見證下成長，不但成為隊上領導者，也是大聯盟頂尖打者， 吉拉迪說：「他是全面性球員，這種身材（有如美式足球選手）還能鎮守中外野，實在讓人吃驚。」

至於世界大賽結束，吉拉迪預言洋基會以4勝3敗封王，一旦達成目標對紐約意義重大。

吉拉迪 洋基 道奇

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