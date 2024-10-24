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MLB／大都會希望留下阿隆索 但會讓他測試自由球員市場

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大都會希望留下阿隆索，但也建議他應該到自由球員市場測試身價。 法新社
大都會希望留下阿隆索，但也建議他應該到自由球員市場測試身價。 法新社

大都會隊21日在國聯冠軍賽第6戰不敵道奇隊，今年球季畫下句點，29歲重砲阿隆索（Pete Alonso）的未來動向成為焦點，球團棒球營運總裁史登斯（David Stearns）不諱言，希望留下阿隆索，但他也應該到自由球員市場測試身價。

阿隆索2019年展開大聯盟生涯，在大都會6個球季打擊率2成49、全壘打226支、打點586分，拿過國聯新人王、全壘打王、打點王，本季打擊率2成40、全壘打34支、打點88分，整體攻擊指數（OPS） 0.788是單季最低紀錄。

大都會在季後賽打了3輪，阿隆索全勤出賽13場，合計44次打數12安打、打擊率2成73，轟出4支全壘打，攻下10分打點，也被保送12次。

史登斯今天在球季結束記者會表示，阿隆索是偉大的大都會球員，當然希望他明年還在隊上，「這是一個過程，每個人都有自己的利益，阿隆索應該進入自由球員市場，看看那裡有什麼，最後為自己和家人做出最好的選擇。」

大都會 自由球員

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