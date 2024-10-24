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MLB／重現MVP三連星？弗里曼：沒人懷疑我會先發

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
腳踝受傷的弗里曼自認恢復良好，絕對會在世界大賽首戰先發。 路透
腳踝受傷的弗里曼自認恢復良好，絕對會在世界大賽首戰先發。 路透

洋基隊35歲老將瑞佐（Anthony Rizzo）右手兩指骨折復原狀況不錯，期待後天開打的世界大賽再度上陣，和他同齡的道奇隊一壘手弗里曼（Freddie Freeman）雖然右腳踝扭傷，對這次爭霸戰也是信心滿滿，他說：「任何人都不會懷疑我會出現在第一場比賽的先發打線中。」

道奇21日在國聯冠軍賽第6戰淘汰大都會隊，弗里曼在系列賽出賽4場，缺席第4和第6戰，合計18次打數3支安打，打擊率1成67、打點1分、未有全壘打，從國聯冠軍賽到第5戰扭傷右腳踝到後天世界大賽開打，將有1周休養時間。

大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）、弗里曼今年組成「MVP打線」，3大咖串聯驚人破壞力，對各隊造成極大壓力，弗里曼後天能否回到打線，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）還要和教練團仔細討論才行。

弗里曼說：「我的腳踝顯然受到影響，如果不在先發打線中，意味最好的選擇是和隊友在一起，我對每個人都充滿信心。」

他表示，可以輕鬆擊球和行走，但邁出第一步跑步時，腳踝仍受一些影響，現在就是盡力為世界大賽首戰做好準備。

道奇「MVP打線」只有大谷挑戰個人首座世界大賽冠軍，貝茲2018年效力紅襪隊初嘗封王滋味，2020年又在道奇登頂，弗里曼2021年在勇士隊也有奪冠紀錄。

世界大賽 弗里曼 道奇

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