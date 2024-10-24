MLB／日職OB說山本運氣比大谷好 預測道奇靠這「優勢」勝洋基

道奇與洋基隊暌違43年再度於世界大賽碰頭，道奇日本球星大谷翔平和山本由伸加盟首季，就有望奪下生涯首冠。擁有3年大聯盟資歷的日本名投五十嵐亮太稱讚山本，並直呼他運氣很好。

山本由伸去年休賽季獲得道奇12年3.25億美元大合約，例行賽先發18場，防禦率3.00。國聯分區系列賽他面對教士隊3局失5分，G5生死戰5局0失分率隊晉級，國聯冠軍賽G4對大都會隊，主投4.1局失2分，季後賽總共出賽3場，防禦率5.11。

道奇本季先發輪值傷兵不斷，季後賽只剩山本由伸、弗列爾提（Jack Flaherty）和布勒（Walker Buehler），所幸啟用牛棚車輪戰成效不錯。五十嵐亮太近日在個人YouTube談到季後賽，「道奇牛棚非常出色，山本也成為先發輪值的核心。」

五十嵐亮太還談到山本由伸的運氣，「雖大家說大谷翔平運氣很好，但山本運氣更好。從效力歐力士隊算起，他連4年奪下聯盟冠軍。今年是他進大聯盟第一年，就打進世界大賽，這真的很了不起，我感覺他有不可思議的魅力。」

五十嵐亮太還分析世界大賽道奇會以4：3奪冠，他認為儘管道奇投手會面臨挑戰，但道奇能挺進世界大賽背後有看不見的「大谷力量」，他解釋，「這很難用言語形容，但擁有運氣的人總是能走到最後，山本也有這樣的運氣，有這兩人，我認為他們會一路走到最後。」不過五十嵐也吐槽自己身為解說員，用運氣來分析戰局是不及格的。

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