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MLB／日本社長也放棄！出價破1億仍搶不到大谷50轟球

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平的50轟球以1.42億新台幣的天價結標，超越麥奎爾的70轟實戰球。 美聯社
大谷翔平的50轟球以1.42億新台幣的天價結標，超越麥奎爾的70轟實戰球。 美聯社

道奇隊日本巨星大谷翔平今年成為大聯盟史上第一1位「50轟50盜」俱樂部成員，大谷本季第50轟球被拿到拍賣網站「Goldin」上拍賣。如今大谷這顆紀錄球已經結標，包含手續費在內，總價高達439.2萬美元（約新台幣1.38億），確定成為史上最貴的全壘打紀錄球。

大谷的這顆全壘打球也正式超越1998年麥奎爾（Mark McGwire）的單季第70轟實戰球，當時被收藏家以「直購價」300萬美元買下。先前參與競標的日本購物網站LOCONDO公司的社長田中裕輔，今天稍早在社群媒體X發文表示，大谷的第50轟球已經超出原本350萬美元（約新台幣1.1億）的預算，因此放棄競標。

田中裕輔發文說明：「從宣布投標約1個月後，這顆球目前已超出預算的350萬美元（含手續費約420萬），所以對不起，我在這裡放棄，感謝支持我的大家。謝謝。」

田中裕輔也提到，據說也有其他日本企業去競標，希望最後是日本人得標。 根據拍賣網站，這顆歷史紀錄的實戰球結標價360萬美元，確定成為史上最貴的全壘打球。若加上手續費，要價高達439.2萬美元。

大聯盟 大谷翔平

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