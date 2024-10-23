MLB／世界大賽無論誰贏他一定有冠軍戒 「西語老師」也曾受惠

在道奇隊與洋基隊展開世界大賽交鋒前，已有一名球員確定無論哪隊勝出都能戴上冠軍戒指，那就是本季在2隊都效力過，整季出賽10場，只打8打席的特拉梅爾（Taylor Trammell）。

特拉梅爾大聯盟生涯前3季都在西雅圖水手度過，水手卻在開季前將他DFA，隨後被道奇撿走，但道奇在4月中旬又將他DFA，後來他來到洋基，5場出賽只有2次打擊機會，1次選到保送、1次敲出安打。

No matter the outcome of the World Series, Taylor Trammell is a champion pic.twitter.com/ga8jInrJbp — Daily Baseball (@VideosBaseball) 2024年10月22日

不過洋基也是不到一個月就決定將他DFA，隨後下放小聯盟直到賽季結束。按照過往的傳統，贏得冠軍的球隊會贈予該年曾進入大聯盟名單的球員1枚冠軍戒指，換句話說，無論誰拿冠軍，特拉梅爾幾乎可以確定會拿到戒指了。

道奇「西語老師」赫南德茲曾經「躺冠」，但這次要用自己手中的棒子打下冠軍戒。 法新社

事實上類似的案例道奇「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernández）也體驗過，他在2017年只為太空人隊打了1場比賽就被交易至藍鳥隊，不過後來太空人奪冠，他喜收1枚冠軍戒，但日前受訪時也表示對這枚戒指沒太多感情，因為是「零參與感」。

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