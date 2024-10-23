MLB／曾掀起拉丁棒球熱！道奇墨西哥左投瓦倫祖拉離世享壽63歲

曾效力道奇隊多年的墨西哥傳奇左投瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela）今天傳出過世消息，享壽63歲。

瓦倫祖拉1980年和90年代活躍於美國棒壇。1980年他從墨西哥聯盟轉戰大聯盟，1981年25場先發有11場完投和8場完封，13勝7敗，防禦率2.48，季後賽率道奇拿下世界大賽冠軍，他也成為史上首位同時獲選新人王和塞揚獎的選手。

瓦倫祖拉掀起一陣棒球熱，媒體為此發明專有名詞「費南度熱（Fernandomania）」，他成為當時「美國夢」的象徵，在道奇球場給1980年代初期於美國掙扎的拉丁裔、墨西哥裔美國人歸屬感，使道奇至今仍有大量拉丁裔球迷。

瓦倫祖拉效力道奇11年、6次入選明星賽，道奇去年為他34號球衣舉辦永久引退儀式。今年10月初他傳出病危，沒想到如今確定離世。

大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）宣布世界大賽期間，會在道奇主場紀念瓦倫祖拉，「我代表美國職棒大聯盟向瓦倫祖拉的家人、道奇隊、他的朋友和所有墨西哥忠實棒球迷，表達最深切的哀悼。」

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