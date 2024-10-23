MLB／洋基道奇超夢幻對決 2隊共5名MVP名將破紀錄

道奇隊與洋基隊2支豪門球隊，即將展開雙方睽違43年在世界大賽的第12次對決，2隊陣中一眾名將，讓本次系列賽成為史上最多MVP的隊戰組合。

道奇在弗里曼歸隊後將組成「3MVP」打線，包含2屆MVP大谷翔平以及2018年美聯MVP貝茲（Mookie Betts）。而洋基也手握2名MVP，分別是2022年美聯MVP賈吉（Aaron Judge）與2017年國聯MVP史丹頓（Giancarlo Stanton）。

大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，這是史上最多有MVP資歷參與的世界大賽。 藍斯提到，過去世界大賽最多MVP參與的人數為4名，共發生過9次。上一次是1971年的海盜對金鶯，該年金鶯手握3名前MVP，分別是包爾（Boog Powell）、B.羅賓森（Brooks Robinson）與F.羅賓森（Frank Robinson），海盜則有克萊門特（Roberto Clemente），海盜最終以4勝3敗奪冠。

THE #WORLDSERIES MATCHUP IS SET @YANKEES. @DODGERS. 🤩 pic.twitter.com/qajZFWVTkS — MLB (@MLB) 2024年10月21日

克萊門特也是大有來頭，他在1972年為了協助尼加拉瓜地震的災民，在前往的途中遭遇空難身亡，隔年不只以92.7%的得票率進入名人堂，大聯盟也為了表彰回饋社會的優秀球員，設置了克萊門特獎（Roberto Clemente Award）。本次世界大賽的球員中，賈吉在2023年榮獲此獎項。

而本次世界大賽的MVP大集結有個遺珠，就是曾在2014年拿下國聯MVP的克蕭（Clayton Kershaw）因傷無緣擠進道奇季後賽名單，若克蕭保持健康，那本次系列賽將有多達6位前MVP出陣。

商品推薦