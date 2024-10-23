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MLB／大谷翔平50轟球台幣1.4億結標 創史上最高價
道奇隊日本球星大谷翔平在今年球季達成史無前例的「50轟、50盜」里程碑，第50轟全壘打球被放上網拍賣，今天結標價來到439.2萬美元（約新台幣1.38億），刷新史上最高價紀錄。
大谷翔平在美國時間9月19日對馬林魚隊一戰擊出本季第50支全壘打，球飛進觀眾席後球迷們搶成一團，最後由一名男性球迷貝蘭斯基（Chris Belanski）勝出，但後續陸續有球迷宣稱自己擁有球的擁有者，還因此告上法院。
不過貝蘭斯基已經將球放上拍賣網站「Goldin Auctions」競標，參與訴訟者皆同意，拍賣不會暫停，但最終款項將會存入法院認定的帳戶，直到訴訟結束為止。
這顆歷史紀錄球的起標價50萬美元，中間緩慢增長，到10月4日來到150萬美元，追平2022年洋基球星「法官」賈吉（Aaron Judge）的破美聯紀錄62轟球。
然而10月11日起來到160萬美元，站上史上第二高價，接下來出價都是一次10萬美元，出價者一路纏鬥堆高金額，結標時間也往後延長，最終以439.2萬美元賣出，超越原本棒球史上拍賣價最高的1999年紅雀球星馬怪爾（Mark McGwire）第70轟，當時以305萬美元售出。
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