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MLB／弗列爾提回應失速危機 將肩負孩提時期的夢想一戰

聯合新聞網／ 綜合報導
弗列爾提自小就是道奇球迷，如今扛下世界大賽首戰的重任，有如夢想成真。 法新社
弗列爾提自小就是道奇球迷，如今扛下世界大賽首戰的重任，有如夢想成真。 法新社

道奇隊在今天宣布加州子弟兵弗列爾提（Jack Flaherty）將擔任世界大賽首戰先發。弗列爾提本季初效力於老虎隊，後續被交易到道奇，季後賽他共有3場先發，拿下1勝2敗，防禦率7.04。

對於將扛下世界大賽G1先發，弗列爾提在受訪時說道：「沒有比這更大的舞台，這是我孩提時代的夢想，是我想要擔任的位置。對我來說，我的心態還是會保持一致。」

弗列爾提上一場先發被大都會狂轟8分，但他表示，心態仍然穩定。 路透
弗列爾提上一場先發被大都會狂轟8分，但他表示，心態仍然穩定。 路透

上一場先發，弗列爾提對陣大都會僅投3局就挨了8支安打，狂失8分責失。而他的球速也莫名失速，該場比賽他的直球均速只有91.4英里，對此弗列爾提則回應：「有時候速球的速度是節奏的問題，如果節奏不對速度就上不來。」

雖然上一場先發投得跌跌撞撞，但面對大都會的首戰他繳出7局無失分的超優質先發，弗列爾提的媽媽也發文分享喜悅，因為觀看道奇比賽是這位單親媽媽與她領養的孩子自小到大的美好回憶。

夢想 心態 舞台

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