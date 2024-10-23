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MLB／季中差點跑去洋基 弗列爾提為道奇扛首戰：全力以赴

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
加州出生的弗列爾提將為道奇隊扛起世界大賽首戰先發任務。 歐新社
加州出生的弗列爾提將為道奇隊扛起世界大賽首戰先發任務。 歐新社

加州出生的弗列爾提（Jack Flaherty）將為道奇隊扛起世界大賽首戰先發任務，他認為這是兒時的夢想成真，「大家都想扛起這個任務，我沒有什麼好說，就是全力以赴。」

弗列爾提今年球季中才從老虎隊交易到道奇隊，今年季賽拿下13勝7敗，防禦率3.17，季後賽成績雖然是1勝2敗、防禦率7.04，但其中包含國聯冠軍賽第5戰，為了節省投手先發不穩狀態下仍撐了3局、丟掉8分的狀況。

有趣的是，弗列爾提在球季中上架交易市場時，洋基隊也一度有意爭取，如今兩隊在世界大賽交手，弗列爾提說：「現在我效力道奇隊，想到一度有可能跑去另一邊真的很瘋狂，但我很滿意現在的狀況，能夠成為道奇隊的一份子。」

而弗列爾提在國聯冠軍賽第5戰出現球速下滑，均速僅91.4哩，世界大賽能否恢復水準令人好奇，弗列爾提表示：「球速下滑有時候是節奏問題，要讓身體回到原有機制，這是我最近幾天專注的方向，明天牛棚再好好調整，就能準備好上場。」

世界大賽 球速 道奇

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