MLB／洋基守護神憶被大谷敲安 笑答：他打得比平常還弱

洋基隊31歲投手威佛（Luke Weaver）在球季末接替霍梅斯（Clay Holmes）的終結者大位表現優異，今天他在記者會上受訪談到被大谷翔平擊出二壘安打時，他幽默回應：「我讓他打得比平常還弱。」

威佛生涯曾與大谷翔平曾對戰過1次，當時被他打出二壘安打。在被問到世界大賽可能會再度碰頭，威佛回答：「他是大聯盟最高等級的打者。所以不只是我，整隊都得對他做好萬全的準備。當然我想要贏過他，不過能夠與最好的打者對決本身就是件有趣的事情，我也想從中獲得樂趣。」

大谷曾從威佛手中敲出軟弱的二壘安打。 美聯社

談到例行賽與大谷的唯一一次對決是被敲二壘安打，威佛回憶道：「我記得他是首棒打者。我投得很開，想讓他打得不紮實，不過因為佈陣的緣故，球穿越三壘邊線形成安打，他用速度跑成了二壘安打。我覺得我投得很好，但翔平終究是翔平。」同時他也笑道：「我認為這打得比他平常還要弱。」

威佛在美國時間6月9日面對大谷，受到佈陣影響，大谷的擊球雖然受擠壓，但仍穿越內野防區形成一支二壘安打。該次的擊球初速僅有60.3英里，而本季大谷的平均擊球初速高達95.8英里。

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