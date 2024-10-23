MLB／道奇世界大賽G1交給加州子弟 山本由伸扛G2

美國職棒世界大賽將在台灣時間26日開打，道奇隊決戰洋基隊的前兩場先發投手定案，首戰交給弗列爾提（Jack Flaherty），第二場則由日本強投山本由伸扛起。

洋基隊日前公布首戰交給王牌投手柯爾（Gerrit Cole），後續輪值暫不公布，而道奇隊今天則公布前2戰先發，首戰對決組合已經出爐，而扛起第2戰的山本由伸，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）也說：「如果比賽打得僵持，第6戰也考慮讓山本登板。」

山本由伸扛第二戰先發。 美聯社

山本由伸成為史上第3位在世界大賽先發的日籍投手，前有2007松坂大輔（紅襪隊）、2017年達比修有（道奇隊），而他今年季後賽3場登板是1勝0敗、防禦率5.11的成績，今年球季在6月對洋基隊曾繳出7局被敲2安、無失分的好投。

弗列爾提在加州出生，今年球季中才從老虎隊交易到道奇隊，就獲得首次世界大賽登板機會，他在今年季後賽成績雖然是1勝2敗、防禦率7.04，但其中包含國聯冠軍賽第5戰，為了節省投手先發不穩狀態下仍撐了3局、丟掉8分的狀況。

商品推薦