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MLB／弗里曼自評調整到位 G1將歸隊重現「3MVP連線」

聯合新聞網／ 綜合報導
弗里曼球季末受到腳踝傷勢困擾，在道奇晉級世界大賽後有望將受傷問題調整好。 法新社
弗里曼球季末受到腳踝傷勢困擾，在道奇晉級世界大賽後有望將受傷問題調整好。 法新社

道奇隊與洋基隊的世界大賽首戰將於台灣時間週六登場。在球季尾聲受到右腳踝困擾的道奇強打弗里曼（Freddie Freeman）受訪表示，相信自己能用百分之百的狀態歸隊。

弗里曼在季後賽帶傷上陣8場，共32打數敲7安，貢獻1分打點，但還沒有出現長打，打擊率2成19。上一次出賽是國聯冠軍賽G5，到世界大賽首戰之前，約有1個星期的休息時間，弗里曼說：「這一段休息時間對我的傷勢是有益的。」

道奇在弗里曼歸隊後將能組成大谷、貝茲以及弗里曼的MVP連線。 路透
道奇在弗里曼歸隊後將能組成大谷、貝茲以及弗里曼的MVP連線。 路透

弗里曼受訪表示，經過這段時間休息，會以最好的狀態迎接世界大賽，「我已經連3天沒有跑步，但打擊方面狀況很好，盡可能讓身體在世界大賽首戰時達到準備好的狀態。」

隨著弗里曼調整到位，加上大谷翔平貝茲（Mookie Betts），道奇的「3MVP連線」成功合體。 值得一提的是，在弗里曼缺陣時，道奇在季後賽打出3勝0敗的成績，還一共打下28分，這讓弗里曼笑說：「顯然，大家的打擊狀況非常好，或許讓自己好好休息比勉強打比賽還要好。」

世界大賽 大谷翔平 弗里曼 貝茲 道奇

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