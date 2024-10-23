MLB／甘冒TJ風險歸隊 洋基左投喊：願意一年不投球換冠軍戒

洋基隊左投柯特斯（Nestor Cortes）在9月中旬進入傷兵名單後就未再出賽，但球團評估他的恢復狀況良好，預計將把他帶進世界大賽名單。柯特斯受訪時也展現強大企圖心：「我願意冒風險投球。」

根據大聯盟官網報導，雖然柯特斯可能被總教練布恩（Aaron Boone）安排從牛棚出發，來面對大谷翔平、弗里曼（Freddie Freeman）以及孟西（Max Muncy）等一眾左打，但他的肘部傷勢可能會嚴重到需要開TJ手術，因此球隊也給了柯特斯一些限制。

"The World Series is a once-in-a-lifetime thing, hopefully not for this team"



Nestor Cortes talks about balancing wanting to be back for the World Series against the risks of aggravating his elbow injury



(via @BryanHoch) pic.twitter.com/Q2jD0Mh0Cg — Yankees Videos (@snyyankees) 2024年10月22日

「我被限制只能投20到30球，我知道我將面對這些重砲手，我能夠做到的。」柯特斯說，「如果我拿到了一枚冠軍戒，代價是一年內再也不能投球，那就這樣。」

柯特斯今年為洋基先發30場，吃下174.1局，拿下9勝10敗，防禦率3.77，整年下來幫球隊扛下了許多局數。

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