MLB／酸民懂棒球嗎？前太空人教頭曝退休原因：厭倦被公審

上賽季結束後，太空人對74歲教頭貝克（Dusty Baker）決定請辭，日前接受媒體訪問時表示，自己本來可以再帶兵4至5年，但因為某些球迷的酸言酸語，讓他無心繼續執教。

太空人在2019年底爆發暗號門事件，導致當時的總教練辛奇（A.J. Hinch）與總管盧諾（Jeff Luhnow）遭到禁賽1年，貝克臨危受命接掌太空人兵符。而他帶領太空人的4年，每年都至少打進美聯冠軍賽。而在去年兵敗遊騎兵後，貝克在賽季結束後宣布，自己將會退休，結束26年的執教生涯。

Dusty Baker has retired from the Astros after 26 seasons as an MLB manager, per @BNightengale pic.twitter.com/xvXDrwMsFJ — Bleacher Report (@BleacherReport) 2023年10月25日

貝克去年季後在節目上分享，自己決定退休的原因，和網路上的毒舌網友有關，他認為有時候出現的批評，對他來說是不公平的，他說：「我們在這裡取得了很大的成功，只是最後幾個月比較曲折，只因為我們沒有把勝差拉到遙遙領先的10場以上，被寵壞的酸民就認為你每年都該輾壓所有人，但實際情況才不可能這樣子。」

貝克無奈表示，酸民們的海量批評，或自以為是對他七嘴八舌，令他相當疲乏，他說：「我跟我老婆說，我有點厭倦被公審，如果比賽前後半小時我準時打卡上下班，不要進行賽前及賽後採訪，那我還可以再帶兵4到5年，你懂我的意思嗎？」