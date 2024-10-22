MLB／世界大賽超豪華對決 連道奇重砲都緊張：你怎能不興奮？

道奇隊與洋基隊2支東西岸豪門球隊將在周六的世界大賽戰場上展開對決，2隊不只資本雄厚，陣容也是眾星雲集，甚至道奇隊的明星重砲孟西（Max Muncy）都認為，這是場球迷們一直在等待的賽事。

根據《ESPN》報導，在道奇淘汰大都會隊後，孟西受訪時就說：「你們看到的是2支最偉大的球隊。」同時也列舉了一眾好手，認為這是場眾星雲集的比賽。

除了大谷外，洋基也有MVP等級的賈吉坐鎮。 路透

「棒球圈中的明星都在這，有翔平，弗里曼（Freddie Freeman），還有貝茲（Mookie Betts）。另一邊，有著賈吉（Aaron Judge），史丹頓（Giancarlo Stanton），索托（Juan Soto）還有柯爾（Gerrit Cole），他們是在最大的舞台之中最閃耀的巨星們。」孟西說道。

2隊將展開雙方在世界大賽第2次的交鋒。最近一次是由道奇隊奪冠，然而，洋基在11場比賽中贏了8場。 孟西也理解球迷們的緊張之情：「身為球迷，你怎麼能不對此感到興奮呢？這對兩支球隊來說都是一場戰鬥。我們必須打好比賽，不能犯任何錯誤。」