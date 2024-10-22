MLB／大谷50轟球喊破2百萬美元 僅次1998年麥奎爾70轟

道奇日本巨星大谷翔平先前達成大聯盟史上第一位「50轟-50盜」俱樂部成員，而大谷達成「50轟50盜」的全壘打球被拿到在拍賣網站「Goldin」上拍賣，起標價為50萬美元。大谷隨著道奇進軍世界大賽後，這顆全壘打球的競標價已經來到210萬美元（約新台幣6770萬元）。

大谷在美國時間9月19日面對馬林魚的比賽，在第7局擊出本季第50轟，單場6安、3轟、10打點加上2盜壘，達成「50-50」紀錄，還直接加碼成「51轟51盜」，整季在例行賽交出54轟、59盜的表現。

但大谷的50轟球拍賣價僅名列史上第2，大聯盟史上最高價的全壘打球是是1998年麥奎爾（Mark McGwire）的單季第70轟，當時被收藏家以「直購價」300萬美元買下。

最貴的全壘打球紀錄保持人是大聯盟單季最多轟的麥奎爾，該球被收藏家以300萬美元帶回。 美聯社

根據「Goldin」網站顯示，大谷的第50轟全壘打球目前有25筆競標紀錄，價格來到210萬美元，若再加上買家佣金，這顆全壘打球將達到256.2萬美元（約新台幣8259萬元）。拍賣截止日期是台灣時間23日。