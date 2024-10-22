MLB／防禦率0的左投+火球男狀況樂觀 道奇牛棚有望大補血

道奇隊將於周六與洋基隊展開世界大賽，牛棚戰力可望大進補，總裁弗里曼（Andrew Friedman）昨天受訪提到，左投維西亞（Alex Vesia）以及火球男葛雷特洛（Brusdar Graterol）有望歸隊支援世界大賽。

維西亞是在國聯分區系列賽G5面對教士隊時因身體不適退場，經檢查為肋間拉傷，讓他無緣國聯冠軍賽；而葛雷特洛今年受到傷勢影響，只在例行賽出賽7場，共投7.1局失2分，防禦率為2.45，9月底又進傷兵名單，目前還未在季後賽登板。

葛雷特洛也有機會趕在世界大賽前支援道奇牛棚。 路透

維西亞今年例行賽出賽67場，防禦率僅1.76，繳出13次中繼成功以及5次救援成功，主投66.1局，狂飆87次三振。值得注意的是，維西亞今年季後賽出賽3場，投3局送出4次三振，沒有失分，防禦率仍是完美的0。

弗里曼受訪時被問到2位牛棚大將是否能準備好參加世界大賽，弗里曼答道：「我想是的，但預計我們的名單人選將會很具挑戰性，但這是一種好的方式。」