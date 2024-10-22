MLB／3先發+1主砲變自由球員 大都會遺憾出局面臨重整

MLB紐約大都會無緣與洋基隊合演紐約內戰，敗給道奇的大都會將開始放寒假，打造新賽季更強的陣容成高層的寒假作業。

本季大都會打出驚奇的成績，他們在最後一天才殺入季後賽，結果一路衝進國聯冠軍賽，強力先發輪值是關鍵，而明年三大先發強投都將變為自由球員，擁有大量薪資空間的大都會，得花時間操盤新賽季陣容。

最強的黑馬

MLB國聯冠軍賽G6在21日落幕，在多數目光都聚焦於獲勝的洛杉磯道奇，以及即將上演的「奇基大戰」（世界大賽對陣戲碼），淘汰的紐約大都會也還有關鍵的寒假作業要做！大都會整個賽季跌宕起伏，季初以5連敗開局，隨後打下12勝3敗，接著又遭遇39賽27敗，而從6月4日到季末，大都會又打出同期聯盟的最佳戰績（65勝38敗），但還是得在最後一天的補賽才搶下季後賽末班車票。

但衝進季後賽的大都會狀態出色，他們先是在外卡賽2勝1敗晉級、以下克上釀酒人，隨後面對國聯第二強權費城人，以3勝1敗闖進國聯冠軍賽，讓國聯冠軍賽組合變成龍頭道奇迎戰最低種子（第六）的大都會，堪稱本季最強黑馬。

根據《CBS體育網》報導，大都會能從季賽到季後賽的「老六逆襲」，主要是靠穩定的先發輪值，米納亞、昆塔納、塞維里諾在季賽都先發至少31場，自責分率都低於3.9，加上四號先發彼特森，總計繳出平均先發5.7局、自責分率3.56的佳績，填補了日籍強投千賀晃大傷病的空缺。



陣容將大調整

但大都會的前三號都將在新賽季成為自由球員，高層至少得找2到3位即戰力先發投手來彌補這些工作量；另外，自家選秀、培養出來的主力強打「北極熊」阿隆索也將成為自由球員，近兩年火力產量稍有退步，但仍舊是穩定的全明星選手，大都會是否要砸長約留下這位「自家人」，也是休賽期得評估的，畢竟北極熊也將年滿30歲。

另一方面來看，大都會有著大量薪資空間的優勢，而營運總裁斯特恩斯恰好有優異的看人眼光，這位自小就是大都會球迷的總裁，被看好將利用自己與球隊的優勢、大施拳腳補強。

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