MLB／洋基左投柯特斯有望歸隊 暫不進輪值改支援牛棚

世界大賽本周六即將開打，洋基隊今天宣布，王牌投手柯爾（Gerrit Cole）將是世界大賽G1的先發投手。而因受傷缺席美聯冠軍賽的洋基左投柯特斯（Nestor Cortes）則有望歸隊。

上季美聯塞揚獎得主的柯爾，本季在例行賽先發17場，繳出8勝5敗、防禦率3.41的成績。柯爾在今年季後賽戰場先發3場，拿到1勝、防禦率3.31，共投16.1局，投出12次三振，被打擊率為2成97。而洋基在世界大賽的先發輪值，將柯爾扛下G1重任，接著依序推估是左投羅洛登（Carlos Rodón）、施密特（Clarke Schmidt）、希爾（Luis Gil）。

柯爾是上一季的塞揚獎得主，被賦予重任扛下世界大賽G1的先發投手。 歐新社

至於柯特斯因傷無緣參與先前與守護者隊的美聯冠軍賽，但今天傳來好消息，根據《ESPN》指出，柯特斯在美國時間上週六到練投20球，預計將在美國時間週二再次進入牛棚投球，屆時會再評估他的健康狀況。

柯特斯是否有機會在世界大賽前歸隊，洋基總教練布恩（Aaron Boone）今天受訪樂觀回應：「我認為他有很大的機會回歸戰線。」

柯提斯今年出賽31場有30場先發，戰績9勝10敗、防禦率3.77，投174.1局中有162次三振。不過柯特斯若重返戰線，將不會擔任先發角色，而是轉去支援牛棚。